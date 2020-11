Jair Bolsonaro DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 21:47 | Atualizado 12/11/2020 22:43

“Na maioria das grandes cidades, o presidente Bolsonaro tem um capital político relativamente pequeno”, salientou o cientista político Geraldo Tadeu Monteiro, da Universidade do Estado do Rio, coordenador do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas sobre a Democracia, em entrevista ao podcast Tá na Rede , do jornal O Dia, sobre as perspectivas para as eleições municipais do próximo domingo, 15.

Embora questões externas influenciem pouco nas disputas municipais, o professor alerta que a associação de prefeitáveis com o presidente da República alavancar candidaturas para chegaram ao segundo turno, mas não representa uma vantagem para a próxima etapa da disputa. “Porque entram outros fatores e a rejeição [do Presidente] pode ser somada à rejeição do próprio candidato”, alertou o professor, dando como exemplo o que acontece com Marcelo Crivella, do Republicanos que, de acordo com pesquisas recentes , disputa uma vaga no segundo turno com Martha Rocha (PDT).

O podcast está disponível O podcast está disponível aqui e nas principais plataformas de streaming. Na entrevista, o Geraldo Tadeu também fala sobre abstenções podem definir resultados ainda no primeiro turno.





Entre quarta, 11, e quinta-feira, 12, uma pergunta foi lançada nas redes sociais do jornal O Dia: com a pandemia, medidas de segurança são necessárias nestas eleições. Você pretende ir às urnas no próximo domingo, 15?