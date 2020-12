Enfermeira Sandra Lindsay foi a primeira americana a receber a vacina da Pfizer contra a covid-19 Reprodução NBC

Por MARTHA IMENES

As informações em torno da vacina contra a covid-19 no Brasil tem gerado uma 'guerra política da vacina' entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria, que já anunciou o início da vacinação com a CoronaVac em 25 de janeiro. O imunizante está sendo produzido no Instituto Butantan em parceria com a chinesa SinoVac. Vale lembrar que Doria garantiu que a CoronaVac não será restrita aos paulistanos, todos os brasileiros poderão se vacinar. E isso irritou Bolsonaro.

A reação veio pelo ministro-general da Saúde, Eduardo Pazuello: "Teremos 300 milhões de doses da vacina até o final de 2021". Ele depois se contradisse dizendo que até março devem chegar algumas doses, mas não apresentou planejamento de vacinação. Ocorre que no meio dessa "guerra" está o que os governantes parecem ignorar: mais de 179 mil brasileiros morreram por conta da doença e 6,6 milhões já foram infectados.

Para o sociólogo Paulo Baía, essa guerra política da vacina é "medíocre e perversa". "Os dois estão jogando com o medo da morte de milhões de pessoas", critica o professor. E complementa: "Não existe inocente, ingênuo ou altruísta nessa história trágica."

Levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que existem 196 vacinas em andamento. Os imunizantes Pfizer/BioNTech e Sputinik V já estão sendo aplicados de forma emergencial. As farmacêuticas AstraZeneca e Moderna também estão em estágio avançado de pesquisa e devem ser as próximas a serem liberadas de forma emergencial.

Anvisa

As desenvolvedoras de imunizantes que tem estudos de fase 3 em andamento no Brasil podem fazer o pedido de uso emergencial da vacina para a Anvisa. Há 4 vacinas com testes de fase 3 em andamento no país: o modelo desenvolvido pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade Oxford, a da chinesa SinoVac em parceria com o Instituto Butantan, a das americanas Pfizer e BioNTech, além da vacina da Janssen-Cilag (Johnson & Johnson).

A agência reforçou que o uso emergencial só será concedido para imunizar um público restrito no SUS, como de profissionais de saúde ou idosos, preferencialmente em programa do Ministério da Saúde. A regra não impede, contudo, que o Instituto Butantan peça o uso emergencial da CoronaVac no programa do governo paulista.



EUA e Canadá começaram a vacinar

Os Estados Unidos, país com maior número de casos de vítimas fatais por covid, são 300 mil pessoas mortas, já está vacinando seus cidadãos. Depois da autorização para uso emergencial, as vacinas deixaram a fábrica da Pfizer, no Michigan, sob aplausos. As grandes empresas de entrega se uniram para distribuir as doses para todo o país em uma operação coordenada pelos militares. No Brasl, companhias aéreas, como Azul e Gol, por exemplo, também já se prontificaram a transportar as vacinas, quando o governo comprar.



A primeira pessoa a ser vacinada foi a enfermeira Sandra Lindsay em um hospital de Nova York, depois de meses combatendo a pandemia na linha de frente. Sandra trabalhou durante meses com pacientes graves de covid. Ela é enfermeira na unidade de terapia intensiva e se voluntariou para ser a primeira. "Eu vi muita dor, sofrimento e morte. E agora eu senti uma grande sensação de alívio. Eu estou esperançosa hoje", disse Sandra.



Nos Estados Unidos, a vacina é recomendada para maiores de 16 anos, excluindo as grávidas e mulheres que estejam amamentando. E ainda vai demorar para imunizar todo esse grupo. Só nessa primeira leva, é preciso vacinar cerca de 21 milhões de profissionais de saúde e 3 milhões de idosos que moram em asilos.

Domingo passado, o Canadá recebeu as primeiras 30 mil doses da vacina da Pfizer e já começou a vacinar. Neste primeiro momento receberão o imunizante o pessoal da linha de frente, como enfermeiros e médicos, e os moradores de casas de repouso. Apesar da sensação coletiva de alívio, as autoridades do Canadá e dos Estados Unidos fizeram questão de lembrar que a pandemia ainda não acabou.



Todos têm planos de imunização

O Reino Unido já começou a vacinar idosos e profissionais de saúde contra o coronavírus com a vacina Pfizer/BioNTech, se tornando o primeiro país do mundo a imunizar contra a doença.



Para se ter uma ideia, o país tem mais de 61 mil mortes, sendo a nação da Europa mais afetada pela pandemia de coronavírus e o quinto do mundo em número de mortes confirmadas por covid-19, superado por Estados Unidos, Brasil, Índia e México. Ou seja, o Brasil é o segundo mais afetado e ainda não tem um plano de vacinação.



Além de Reino Unido e São Paulo, França, Rússia, China, Canadá, Estados Unidos e os hermanos Argentina, México e Chile já apresentaram seus planos de vacinação para o fim deste ano ou início do ano que vem. Já o Brasil...