Por MARTHA IMENES

O tom da reunião entre o prefeito eleito do Rio de Janeiro e o presidente Jair Bolsonaro em Brasília foi a pandemia de coronavírus. Paes avalia que o Plano Nacional de Imunização vai caminhar. "Isso traz bastante conforto e espero que a gente possa avançar nessa questão", disse. Paes defendeu que cada município deve adequar medidas para controle da disseminação da covid-19. "Não pode ser uma disputa entre uma medida de lockdown e de liberação total", afirmou após a primeira reunião de trabalho com Bolsonaro.



O prefeito eleito fez uma defesa ponderada de medidas de restrição contra a disseminação do coronavírus e afirmou que não se pode "pedir à população aquilo que a gente sabe que a população não vai cumprir". Bolsonaro é um crítico do isolamento social e do fechamento do comércio nas cidades.



"Não podemos pedir aquilo que a gente sabe que a população não vai cumprir. A gente finge que estabelece regra e fiscaliza. Assim, vamos vivendo num mundo de ficção", defendeu Paes. Para ele, é preciso melhorar a comunicação com a população, orientar idosos e pessoas com comorbidades a ficarem em casa. Ainda de acordo com ele, os demais devem usar máscara e manter distanciamento social e evitar aglomerações.

Sobre aglomerações, Paes disse estar preocupado com as festas de fim de ano mas afirmou não ter "condições de tomar medidas agora, tem uma transição acontecendo."



Ainda na entrevista, Paes classificou a conversa com Bolsonaro como "agradável" e "gentil". "Eu disse ao presidente que no Rio de Janeiro ele contava com um parceiro institucional".

Paes disse não ver "a menor dificuldade, o menor conflito" de sua parceria com Rodrigo Maia (DEM-RJ) afetar o seu relacionamento com Bolsonaro.

"Não acho que essas circunstâncias de Brasília, do Congresso, da eleição da Câmara dos Deputados venham a interferir. O deputado Rodrigo Maia é um grande aliado político meu e sabe da necessidade e da importância de uma parceria com o governo federal."



R$ 20 bilhões para vacinas

Na saída do Palácio do Planalto, Eduardo Paes afirmou que o presidente Bolsonaro irá publicar uma MP para garantir R$ 20 bilhões para a compra de vacinas contra a covid-19.



Paes afirmou não ter preferência quanto à marca da vacina que será comprada pelo governo brasileiro para execução de um Plano Nacional de Imunização. Alheio às disputas políticas envolvendo a injeção de recursos no combate ao coronavírus, Paes declarou entender que o caminho seria uma "integração" entre todos os imunizantes disponíveis.



"Eu acho que esse é o caminho. Que a gente integre todos os esforços. CoronaVac, Pfizer, seja lá de onde for a vacina. Para que a gente possa atender à população, estabelecendo prioridades. O pessoal da saúde, nós precisamos voltar as nossas aulas, professores têm que ser vacinados... Enfim, as pessoas mais velhas. Todas as obviedades que a gente já conhece a partir dessa experiência."

Nada de hospitais de campanha



A construção ou aquisição de hospitais de campanha para atender pacientes com covid-19, que foram o "frisson" no primeiro trimestre, estão descartadas pelo prefeito eleito. Segundo Eduardo Paes, o Rio não precisa de hospital de campanha. "O Rio tem hospitais federais. Então, você tem condições de abrir leitos que estão hoje fechados", afirmou. Segundo ele, existem 1,8 mil leitos prontos que podem ser utilizados.

Paes afirmou ainda que deve fazer anúncios sobre planejamento para o enfrentamento da pandemia antes da virada do ano.



Também estavam presentes na audiência o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, com quem Paes trabalhou durante o planejamento das Olimpíadas do Rio, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), e o deputado federal Pedro Paulo, que será o secretário de Fazenda da nova gestão da capital carioca.



Termo de responsabilidade para o cidadão

O relator da medida provisória que prevê a compra de vacina contra a covid-19 pelo programa internacional Covax Faciliy, deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), informou que o texto a ser votado pelo Congresso terá a previsão de um "termo de consentimento" a ser assinado por quem tomar a futura vacina.

Zuliani se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro ontem e afirmou que o termo a ser assinado pelos cidadãos vai tirar da União a responsabilidade sobre eventuais efeitos colaterais da vacina.

Epidemiologistas criticaram a exigência do termo e afirmaram que "parece que o presidente não quer que a vacina aconteça".