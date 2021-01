João Doria e Jair Bolsonaro: outrora parceiros políticos agora o presidente 'caça' o governador de SP mirando a eleição presidencial em 2022. No meio da queda de braço, a vida dos brasileiros, que morrem de covid Agência Brasil

Por MARTHA IMENES

Publicado 29/01/2021 06:00

Em mais um round da "guerra da vacina" entre o governador de São Paulo João Doria e o presidente da República Jair Bolsonaro, quem pode sair perdendo é a população. O governo federal ainda não exerceu opção de compra de mais 54 milhões de doses do imunizante. Com isso, o presidente da instituição, Dimas Covas, afirmou que o instituto pode dirigir a produção da vacina contra a covid-19 para outros países. A resposta veio em seguida: a informação de que o governo de São Paulo vai exportar doses da Coronavac é “improcedente” e “desprovida de qualquer amparo legal”. Enquanto a "guerra" perdura e o Brasil amarga 220,9 mil mortes por covid.

Para pressionar ainda mais seu rival na disputa presidencial de 2022, Bolsonaro proibiu publicamente contatos de seus ministros com Doria e mandou órgãos de inteligência e de polícia subordinados a encontrar formas de processar governador e o Instituto Butantan.



É importante destacar que o contrato assinado entre o instituto e o Ministério da Saúde prevê a entrega de 46 milhões de doses até abril, com opção de 54 milhões de doses adicionais a serem entregues até o meio do ano. “O Butantan tem compromissos, acordos de entrega de vacinas para outros países e se o Brasil não adquirir essas 54 milhões vamos priorizar os demais países com os quais temos acordo”, disse Covas, que garantiu que estados e municípios brasileiros terão prioridade na compra da vacina.



Segundo Covas, o Butantan fechou acordos que totalizam a venda de 40 milhões de doses para países latino-americanos. “Esses países estão cobrando o cronograma e dependemos da resposta do Ministério. Não havendo manifestação, vamos dirigir a produção para atender os países, inclusive com a possibilidade de aumentar a oferta de vacinas, já que a demanda é grande”, afirmou.



O Instituto Butantan, segundo o Ministério da Saúde, precisa assegurar o apoio ao desenvolvimento científico e produção para o próprio ministério. “A Fundação Butantan é uma entidade de natureza privada, responsável por oferecer apoio às atividades do Instituto Butantan, de forma a garantir a eficácia nos processos internos que permitam o cumprimento do desenvolvimento científico e a produção de imunobiológicos para o Ministério da Saúde”, ressalta a nota.