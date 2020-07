Búzios - Segundo os números atualizados nesta segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, pela Secretaria de Saúde do município de Armação dos Búzios, a cidade registra 333 casos confirmados da covid-19, com um total de 8 óbitos, e com 310 pessoas curadas da doença.



Ainda segundo o boletim, a taxa de ocupação da enfermaria covid-19 é de 30% no município.