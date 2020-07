Pousadas são multadas em Búzios por funcionar irregularmente nesta pandemia

Búzios - O Procon de Armação dos Búzios em operação conjunta com a Coordenadoria de Posturas do município multou algumas pousadas e estabelecimentos nos bairros de Ferradura, Ferradurinha, Manguinhos, Centro, João Fernandes e condomínios em Geribá, que estavam funcionando de forma irregular, descumprindo os decretos municipais que suspenderam as atividades do ramo hoteleiro e turístico devido a pandemia do novo coronavírus.

Segundo Ricardo Braga, Coordenador do Procon Búzios, as fiscalizações ocorreram nos últimos dias atendendo a denúncias recebidas pela unidade e demais órgãos de fiscalização:'Encontramos em sua maioria, familiares dos proprietários ou proprietários e funcionários. Quando foi possível o flagrante, os que não comprovaram ser familiares dos donos ou empregados dos estabelecimentos, tomamos as medidas cabíveis, como notificação, multas e interdição do estabelecimento'.

Fiscalização em pousadas da cidade - Procon Búzios

Ainda de acordo com o Procon, nos casos onde o turista foi impedido de entrar na barreira sanitária, que continua atuando nas entradas da cidade, e alegou que possuía reserva e que esta havia sido realizada no dia anterior ou em dias anteriores, a equipe de fiscalização foi ao local averiguar a procedência e realmente constava a reserva, mas o estabelecimento estava em obra ou sem funcionários, portanto sem condições de receber hóspedes. Neste caso, o Procon busca mediar a restituição dos valores ao consumidor. 'O resultado final é que menos de 10% das denúncias recebidas foram confirmadas, o que nos mostra que a barreira tem tido êxito e que as pousadas e hotéis da cidade, em sua maioria, tem cumprido os decretos municipais editados pela Prefeitura', afirma o Coordenador do Procon Búzios.



O nome das pousadas e estabelecimentos e os valores das multas aplicadas não foram informados pela equipe do Procon.