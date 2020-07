Jovens são presos em Búzios por tráfico de drogas

Búzios - Uma operação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar foi realizada nesta quarta-feira (29) na localidade da Flexeira, no bairro da Rasa em Armação dos Búzios e no bairro de São José, próximo ao Hospital Municipal Rodolpho Perisse, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas na região.

Segundo informações, dois jovens de 18 anos foram presos, um deles na Rasa com cerca de 100 pinos de cacaína e mais 239 pinos da droga próximo ao local onde foi capturado e com duas passagens por tráfico, sendo um delas no início deste ano.

O segundo suspeito foi preso a tarde, na comunidade de São José, próximo ao Hospital Municipal Rodolpho Perisse, com diversas notações criminais como menor infrator e por tráfico de drogas em Duque de Caxias na Baixada Fluminense, segundo a Polícia. Foram pegos 15 papelotes de cocaína e 28 tabletes de maconha. As ocorrências foram registradas na 127ª DP em Búzios.

De acordo com a Polícia Civil, os dois jovens serão encaminhados para o presídio de Benfica, na capital do Estado do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (31/07). “Operações desse tipo buscam mostrar a integração entre as instituições de segurança com o objetivo comum de reprimir o tráfico”, afirma o delegado Carlos Abreu.