Búzios - Com o intuito de preservar a saúde da população na flexibilização gradual dos comércios, a Prefeitura de Búzios realiza, desde o dia 04/06, diversos cursos de medidas sanitárias durante a COVID-19, que já foi direcionado para 20 segmentos diferentes.



Os participantes assistem a uma palestra educativa sobre o impacto social do novo coronavírus e sobre os protocolos adotados no combate a doença. Aproximadamente já participaram do curso mais de 1.000 pessoas em diversas áreas de atuação tais como, atividade física, hospedagem, cooperativas de transportes coletivos, cooperativas de táxi, motofretistas, templos religiosos, profissionais liberais de atividades físicas, associações de esportes coletivos, restaurantes, lojas de roupas, setor náutico, entre outros.



Novos cursos já estão agendados para a próxima semana.