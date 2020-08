Motociclista de Búzios usa fita adesiva para 'alterar' placa e condutor do RJ leva 48 multas

Búzios - Um motociclista foi conduzido a 127ª Delegacia de Polícia de Búzios para prestar depoimento por alterar o número da placa de sua moto com fita adesiva, gerando 48 multas a outro condutor, no caso inocente, segundo informações da Guarda Municipal da cidade.

O motociclista do município trocou o '0' original de sua placa e o transformou em '8' para não precisar diminuir a velocidade nos radares, o que culminou em outro documento de licenciamento e placa, caso descoberto apenas porque com a 'mudança' com fita adesiva na placa da moto, as 48 multas cometidas pelo infrator chegaram a um dentista, morador da capital, que nem pisou em Armação dos Búzios neste período. Ele entrou em contato com a Secretaria de Segurança da cidade, explicou que não esteve no município e registrou um boletim de ocorrência.

Nesta terça-feira, por volta das 19h e 30 min a Guarda Municipal estava em um dos seus postos de trabalho em Búzios quando avistou a moto com o recorde de 48 multas passando, com a placa alterada, sendo o motociclista abordado e conduzido a Delegacia para depor.

. Com infomações da Secom Guarda Municipal de Búzios