Búzios - Uma notícia boa para os alunos da rede pública municipal de Armação dos Búzios foi divulgada nas redes sociais da Prefeitura nesta semana. Segundo o Prefeito da cidade, André Granado (MDB), em vídeo oficial publicado, os alunos das escolas municipais receberão R$ 200,00 por mês de auxílio para a alimentação, enquanto as escolas estiverem fechadas e sem aulas devido a pandemia do novo coronavírus, que obrigou o cancelamento das aulas presenciais em todo país.

Segundo o Prefeito, um projeto de lei será encaminhado para a Câmara dos Vereadores do município, onde o 'auxílio mensal' aos estudantes será analisado e apreciado pela casa. André Granado afirmou que as aulas presenciais continuam suspensas, assim como foi anunciado pelo Secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, com relação às unidades de todo estado.

'Entendemos que alimentação é de suma importância na formação das nossas crianças. Encaminho o projeto de lei para a Câmara, esperando que seja aprovado, para que a gente inicie os cadastros e que esse recurso, esse 'auxílio alimentação' chegue o mais rápido possível para as famílias buzianas', afirmou o Prefeito de Buzios.