Números da Covid-19 em Búzios não batem

Búzios - Os números do avanço da Covid-19 em Armação dos Búzios divulgados nos boletins estadual e municipal não batem. No boletim oficial da Secretaria de Saúde do bucólico município, são 393 casos confirmados de coronavírus, registrando 9 óbitos e 365 pessoas curadas da doença.

Já segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Búzios teria 341 (número menor que o do município) casos confirmados de coronavírus com um total de 11 óbitos (número maior que o do município). Ainda segundo o município, a taxa da enfermaria Covid-19 na cidade é de 20%.

No Rio de Janeiro, são 194.279 casos confirmados de coronavírus, somando 14.562 mortos e 174.747 pessoas curadas da doença. Os número do país registram um total de 3.340.197 casos confirmados do novo coronavírus, acumulando até o momento 107.852 mortos e 2.432.456 pessoas recuperadas.