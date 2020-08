Quase 3 mil pessoas visitam Búzios no primeiro fim de semana liberado para Turistas

entrada de visitantes e turistas, conforme noticiamos aqui em O Dia na matéria - 'Quem pode e como entrar em Búzios' Búzios - Desde o dia 1 de agosto o município de Armação dos Búzios tem liberado adeconforme noticiamos aqui em O Dia na matéria - 'Quem pode e como entrar em Búzios' ://odia.ig.com.br/buzios/2020/08/5963076-quem-pode-e-como-entrar-em-buzios-a-partir-de-agora-com-o-novo-decreto.html . Quem for para o paraíso bucólico de praias paradisíacas, hotéis luxuosos, restaurantes com o melhor da alta gastronomia ou deseja badalar pela rua das pedras, visitar as lojas e curtir um barzinho, precisa apresentar nas barreiras sanitárias que ficam nas entradas da cidade, um código QR Code que comprova uma reserva no comércio local.

Segundo o balanço da Guarda Municipal de Búzios somente no fim de semana dos dias 7 e 8 de agosto, o primeiro fim de semana após o decreto do Prefeito André Granado liberando a entrada de visitantes e turistas, seguindo a reabertura e retomada gradual do comércio, foram contabilizados 2.692 visitantes, com um total de 973 QR Codes apresentados e conferidos nas barreiras sanitárias.

Ainda segundo os Guardas Municipais, 274 carros foram impedidos de entrar na cidade porque não apresentaram nenhuma reserva nos hotéis e pousadas, nas casas de locação por temporada ou ainda no comércio local.