Morre o empresário e Ex-Vereador de Búzios, Henrique Dj por Covid-19

Búzios - Morreu nesta sexta-feira (21) no Rio de Janeiro por complicações da Covid-19 o empresário e Ex-Vereador de Búzios, Henrique Dj. O chefe de Gabinete do Deputado Estadual, Dr. Serginho, era conhecido como um grande articulador político, um líder nato e um dos responsáveis pela vitoriosa campanha do Deputado a Alerj.

Assim que surgiu a doença, Dj como era mais conhecido, deu entrada no hospital de Cabo Frio e depois foi transferido para uma unidade do Rio de Janeiro, ficando um longo tempo internado e por algumas semanas apresentando melhoras e recuperação, sendo que nos últimos dias seu quadro clínico agravou e infelizmente veio a óbito. As informações médicas, as melhoras e o avanço do quadro eram informados pelos médicos e sempre repassados pela sua esposa Luciana, que em todo momento demonstrou muita fé e confiar na cura e que ele venceria essa doença.

Dr. Serginho com o Henrique Dj - Facebook do Deputado Estadual Dr. Serginho

'Ele era mais do que um assessor ou um chefe de gabinete, era um irmão. Fica a lembrança dos bons momentos e com o aprendizado de uma intensa relação de cumplicidade e confiança. Agora ele está ao lado do Pai, mas já me faz muita falta', desabafa aparentemente abalado, seu amigo, o Deputado Estadual Dr. Serginho.

Henrique Dj também apresentou um programa de rádio na Ondas FM por alguns anos, onde todas as manhãs de sábado levava uma mensagem de fé e esperança aos lares da Região dos Lagos. Ele era católico fervoroso e pretendia retornar com o seu programa nas ondas do rádio assim que a pandemia se normalizasse. Não deu tempo, ou, deu tempo e agora ele está ao lado de quem ele mais acreditava, nos céus. Henrique deixa esposa e quatro filhos.