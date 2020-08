Pais de alunos da rede pública de Búzios criam movimento e criticam falta de diálogo e transparência

Búzios - Um grupo de pais de alunos e estudantes da rede pública de Búzios se mobilizaram e se uniram num movimento para reivindicar suas demandas e reclamações acerca da Educação da cidade. O movimento intitulado 'Por nosso Filhos', composto pelos pais e responsáveis de alunos da rede pública do município de Armação dos Búzios e dos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar criou uma carta aberta ao Poder Público, onde criticam a falta de diálogo e transparência do Governo referentes às diretrizes no âmbito da Educação Municipal - “desde a alimentação saudável até a assistência pedagógica e psicológica”.

O documento, que foi lido e apresentado na Câmara dos Vereadores nesta semana, pede informações e esclarecimentos sobre a origem do recurso para o pagamento do auxílio emergencial aos estudantes e como será feito esse pagamento; sobre os contratos de fornecimento do “Kit Merenda” e de limpeza e manutenção das escolas; sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).