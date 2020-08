Cerca de 10 presos, drogas apreendidas e 34 pés de maconha recolhidos no bairro da Rasa pela Polícia Militar

Búzios - A Polícia Militar de Armação dos Búzios vem trabalhando bastante no cumprimento das ocorrências, patrulhamentos, ações, operações e diligências pelos bairros do município e com isso realizado várias apreensões, dando prejuízo ao tráfico de drogas e efetuado várias prisões.

Nestes primeiros 20 dias do mês de agosto, apenas no bairro da Rasa os números e acontecimentos impressionam. Num balanço prévio recebido, constatamos que houveram 10 prisões no total, sendo 2 delas efetuadas com mandados de prisão. Foram apreendidos 3.921 pinos de cocaína, 783 tabletes de maconha prontos para revenda e comercialização, 5 kg de maconha e uma plantação com 34 pés de maconha.

Lembrando que esses números do balanço prévio não levam em conta as apreensões, ações, operações e prisões nos outros bairros de Búzios.