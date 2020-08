Vegetação reposta irregularmente na Praia de Geribá em Búzios é retirada após determinação da Justiça

Búzios - A Secretaria de Meio Ambiente de Armação dos Búzios realizou uma operação de retirada da vegetação reposta irregularmente em uma área de preservação permanente, localizada na faixa de areia da Praia de Geribá, neste fim de semana. A ação foi realizada após recomendação do Ministério Público Federal de São Pedro da Aldeia.

De acordo com o documento do MPF, não foi concedida qualquer licença ou autorização para a 'reposição', feita por particulares, já que estudos ambientais a respeito dessa recomposição e referente a essa vegetação e localidade ainda estão em andamento, levando em consideração o avanço das casas sobre a faixa de areia da praia e os locais com dunas a serem fixadas.

A Procuradoria da República, através do documento de recomendação solicita ao Meio Ambiente e a Prefeitura de Búzios que informe o devido nome e a qualificação dos responsáveis pelo plantio e reposição ilegal da vegetação na faixa de areia da Praia de Geribá e ainda, apure a procedência de onde foi retirada a vegetação plantada e repasse o valor total das operações para correção dessas irregularidades e instaure um processo de responsabilização civil e penal e informe as eventuais e pertinentes sanções administrativas e medidas de ressarcimento ao erário.