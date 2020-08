Container de lixo é incendiado em Búzios, o segundo ato de vandalismo na semana

Búzios - Mais um ato de vandalismo e depredação do patrimônio público é registrado no município de Armação dos Búzios. Desta vez, atearam fogo e incendiaram um container de lixo na manhã desta sexta-feria (28) próximo à Pista de Skate no bairro de Geribá, bairro famoso por sua praia, refúgio de celebridades.

dias atrás, houve a depredação de um ponto de ônibus no bairro de José Gonçalves, também na cidade e noticiado aqui em O Dia - Em alguns, houve a depredação de um ponto de ônibus no bairro de José Gonçalves, também nae noticiado aqui em O Dia - https://odia.ig.com.br/buzios/2020/08/5977997-vandalos-destroem-abrigo-de-onibus-em-buzios.html

Em nota a Prefeitura de Búzios declara repudiar todo e qualquer ato que possa vir a danificar as benfeitorias realizadas ao longo das gestões municipais em prol da qualidade de vida dos buzianos: 'O recente fato, o segundo na mesma semana, é lamentável e traz prejuízos e transtornos à vida do cidadão', afirmam.