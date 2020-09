Búzios - O desconto de até 50% no IPTU é uma boa notícia para os buzianos e os moradores do município de Armação dos Búzios em tempos de aperto financeiro e dos impactos econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus.

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, passa a conceder benefício fiscal, com descontos de até 50%, no valor do IPTU de imóveis da cidade. Essa medida que ajuda e muito nas finanças e contas da casa é válida para todos os imóveis inscritos no município e contempla os contribuintes que apresentem comprovante de pagamento de IPVA com veículos licenciados na cidade e que não tenham débitos com a administração pública do município. Os interessados devem comparecer à Secretaria de Fazenda até o dia 31 de outubro para dar entrada no benefício que é válido para o exercício de 2021.

A medida, assinada pelo prefeito André Granado, foi publicada no Decreto Municipal nº 1.561/2020, Boletim Oficial nº 1.093, do dia 21 de julho de 2020.



Confira os documentos necessários no site da Prefeitura de Búzios: buzios.rj.gov.br