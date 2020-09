Búzios - Devido à proximidade do fim de semana prolongado, com o feriado de Sete de Setembro na próxima segunda-feira, a Prefeitura de Búzios elaborou medidas especialmente voltadas para o aumento de turistas na cidade, com o objetivo de minimizar uma possível propagação da covid-19 no município. Sendo assim, o prefeito André Granado reuniu na tarde de segunda-feira (31/08) secretários de governo e gestores municipais para a implantação de estratégias relacionadas ao movimento do feriadão.



Na pauta, a apresentação de dados do controle epidemiológico pela Secretaria de Saúde, a avaliação dos resultados positivos sobre as ações das barreiras sanitárias, a fiscalização nas praias e na emissão de QR Codes para o acesso de visitantes na cidade. O prefeito André Granado também recebeu a solicitação para a redução excepcional do horário de lockdown na sexta (04/09), no sábado (05/09) e no domingo (06/09), para o horário de 3h às 6h da manhã.



Operações integradas e coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública contarão com a atuação da 5ª Cia. do 25º BPM, sob o comando do Ten. Madureira, da Guarda Marítima Ambiental, da Coordenadoria de Trânsito e Transporte, além da Coordenação de Posturas, Guarda Municipal, PROEIS e Guarda-vidas. Já o PROCON e a Vigilância Sanitária irão atuar no cumprimento dos protocolos de medidas sanitárias pelos estabelecimentos durante o feriado.



A reunião contou com a presença da Procuradoria Geral do município, assim como do Chefe de Gabinete Interino, Carlos Eduardo Roballo, dos Secretários de Fazenda, de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, do Meio Ambiente e Pesca, Ciência e Tecnologia e da Comunicação.