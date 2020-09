DPO do Centro de Búzios é reinaugurado

Búzios - Aconteceu na manhã desta quarta-feira (02/09) a reinauguração do DPO – Departamento de Policiamento Ostensivo, localizado em frente à Praça Santos Dumont, no Centro de Armação dos Búzios, registrando um importante marco no setor de segurança pública do município.



Participaram da cerimônia, o Comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar, Cel. Ibiapina, o Comandante da 5ª Cia. do BPM, Ten. Madureira, o Delegado de Polícia Civil, Dr. Carlos Abreu, o Secretário de Segurança Pública, Marcelo Furriel, o Secretário Adjunto de Segurança, Rogério Noronha e o Chefe de Gabinete Interino, prof. Carlos Eduardo Roballo, representando o prefeito André Granado.



A solenidade de reinauguração contou, ainda, com a presença da presidente da Câmara Municipal, vereadora Joice Costa e do vereador Dom de Búzios.