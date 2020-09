Barreiras sanitárias de Búzios são reforçadas na operação 'Independência'

Búzios - Devido ao feriado prolongado, as barreiras sanitárias receberão reforço em seus quadros como parte da estratégia elaborada pela Prefeitura de Búzios para reduzir a disseminação da covid-19 no município.



A partir desta sexta-feira (04/09), a GCM- Guarda Civil Municipal – inicia a “Operação Independência” com o objetivo de intensificar a fiscalização no primeiro feriadão após a reabertura gradativa do setor turístico no município, quando a expectativa é que um grande número de visitantes, com reservas regulares, adentrem a cidade.



A operação conta ainda com o apoio do “Grupamento Pronta-Resposta” para auxiliar nas ocorrências relacionadas ao bloqueio, disponibilizando mais uma equipe de prontidão.