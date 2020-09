Procon Búzios fiscaliza preços abusivos em mercados e supermercados da cidade

Búzios - Na manhã de sexta-feira (04) agentes do Procon Búzios realizaram uma operação notificando todos os supermercados e similares localizados no município, visando apurar e constatar eventuais práticas abusivas vedadas e proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor.



Atendendo a denúncias de moradores e clientes, que alegam que os mercados aumentaram os preços consideravelmente, principalmente no período de pandemia do novo coronavírus e quarentena. O gerente de um dos supermercados visitado pelos agentes do Procon, alegou que os preços estão aumentando,devido ter chegado para eles, com um preço diferenciado por conta da diminuída na safra, já que muitos fornecedores estão importando muita mercadoria e fornecendo para eles em menor quantidade e maior preço.

Segundo o Procon Búzios, os estabelecimentos notificados tem o prazo de 05 dias para apresentar as notas fiscais e a planilha com os preços praticados, sob pena de sanção administrativa.