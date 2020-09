Feriadão de movimento aquece a economia de Búzios

Búzios - O primeiro feriado prolongado (07/09) em Búzios, com a flexibilização das atividades econômicas da cidade, aconteceu de forma positiva e organizada, de acordo com os protocolos sanitários implementados para os estabelecimentos comerciais, profissionais liberais e prestadores de serviços. Importantes medidas preventivas foram adotadas pela prefeitura com o objetivo de minimizar a propagação da covid-19 no município.



A fiscalização nas barreiras sanitárias ocorreu com a aferição da temperatura corporal, a verificação do uso obrigatório de máscaras e o controle do acesso dos veículos de fora da cidade realizado através do sistema QR Code, registrando 8.653 emissões e um total de 25.693 visitantes, no período de sexta-feira (04/09) à segunda-feira (07/09).



As praias que se encontram liberadas para a prática de atividades individuais foram monitoradas pela Coordenação de Posturas, Guarda-vidas e GMA (Guarda Marítima Ambiental) em cumprimento às medidas sanitárias publicadas nos decretos municipais.



Comerciantes e empresários tiveram alta no movimento de clientes nos restaurantes, nas lojas e nos bares, aquecendo a economia local após meses de recessão e até mesmo paralisação do setor. Mercados, farmácias e padarias, também registraram aumento em suas vendas.



O segmento do turismo comemorou o feriado de sol e calor. Hotéis, pousadas e meios de hospedagem registraram saldo positivo trabalhando segundo os novos padrões de higiene e limpeza adotados pelo setor durante a pandemia.