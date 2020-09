Suspeito de assaltar e atirar em um turista de Petrópolis na Praia do Peró é localizado em Búzios

Búzios - Um jovem, apontado como suspeito na tentativa de latrocínio no caso do turista de Petrópolis assaltado e baleado no bairro do Peró em Cabo Frio, foi localizado e conduzido a delegacia nesta terça-feira (08) na Rua Dario Farias Gonçalves no bairro da Rasa no município de Armação dos Búzios.

Segundo informações, a Polícia recebeu uma denúncia que o elemento suspeito de homicídio numa briga de facções criminosas e latrocínio no caso do turista de Petrópolis, estava escondido em uma casa no bairro da Rasa em Búzios. Na casa, realizando a operação, os policiais encontraram e apreenderam uma réplica de pistola, uma touca ninja e um tablete de maconha.

O suspeito foi conduzido a Delegacia e liberado por não haver mandado de prisão e não ser pego em flagrante.