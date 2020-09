Búzios - O município de Armação dos Búzios que tem sido pioneiro com várias ações e implementações referentes ao enfrentamento a pandemia do coronavírus, segue seu cronograma de flexibilização da cidade, ampliando o que já foi liberado em algumas categorias e setores do comércio e liberando outras que estavam sendo aguardadas pela população buziana e por visitantes e turistas.

Segundo o decreto municipal número 1.487, publicado no dia 8 de setembro de 2020 pelo Prefeito da cidade, Dr. André Granado, os templos religiosos e igrejas passam a poder funcionar com 60% da capacidade dos locais para a realização de reuniões, cultos e missas. O setor hoteleiro foi beneficiado, podendo aumentar seu atendimento para o máximo de 80% de sua capacidade de acomodação e reservas nos hotéis, pousadas e hostels do balneário, que é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil e do mundo.

O decreto libera ainda a reabertura de campos de futebol, quadras poliesportivas e similares no município. As praias, que estavam sendo aguardadas ansiosamente pela população e por quem visita o paraíso bucólico, ficam liberadas para permanência e uso em geral de segunda a sexta-feira, exceto, por enquanto, nos sábados, domingos e feriados. O decreto ressalta ainda que todos precisam cumprir as medidas e protocolos de segurança contra a Covid-19 estabelecidas pelo município.