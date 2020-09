Comércio ambulante é regulamentado em Búzios e tem previsão de retorno e liberação para Outubro

Búzios - A Prefeitura de Búzios regulamenta e organiza o comércio ambulante do município com liberações e autorizações a partir do mês de outubro, segundo o decreto número 1.485, publicado no Boletim Oficial número 1.107 de 4 de setembro, trazendo novas regras para as atividades nas praias, condicionando as autorizações à capacidade de carga da faixa de areia de cada área.

O cadastramento dos ambulantes e quiosqueiros lançado pela Prefeitura do município de Armação dos Búzios no dia 25 de agosto se encerrou nesta sexta-feira (11), podendo ser reaberto e retomado de acordo com a demanda, caso haja necessidade e as autorizações começarão a se emitidas a partir do mês de outubro.

Foi realizado na cidade um levantamento da extensão de cada praia e o espaço da faixa de areia disponível no balneário para a definição da quantidade máxima de ambulantes e o decreto reforça ainda que não será permitida qualquer atividade nas praias que não estiverem nesta lista e numa portaria, que segundo a Secretaria de Turismo do município, será publicada com os nomes e o local autorizado após o cadastramento geral dos ambulantes. Confira a listagem das quantidade de autorizações nas respectivas praias:

Praia do Canto - 40 autorizações

Praia dos Ossos - 10 autorizações

Praia da Azeda - 11 autorizações

Praia de João Fernandes - 25 autorizações

Praia de João Fernandinho - 11 autorizações

Praia Brava - 24 autorizações

Praia da Tartaruga - 28 autorizações

Praia do Forno - 7 autorizações

Praia da Ferradura - 35 autorizações

Praia da Ferradurinha - 7 autorizações

Praia de Geribá- 93 autorizações

Praia de Tucuns - 28 autorizações

Praia de José Gonçalves - 11 autorizações

Praia de caravelas - 10 autorizações