Rodrigo Oliver, produtor e influencer digital passa fim de semana em Búzios

Búzios - O produtor, ator e influencer digital Rodrigo Oliver, que movimentou a redes em tempos de pandemia do coronavírus com suas divertidas e espontâneas lives com famosos, esteve curtindo o seu sábado (13) no balneário mais charmoso do Brasil, em Armação dos Búzios, um dos locais preferidos dos famosos e das celebridades.

Rodrigo Oliver, ator e produtor com amigos em Búzios - Assessoria

'Mesmo com a pandemia, Búzios volta a ser Búzios. Esse paraíso com belas praias e um povo acolhedor, possui sintonia perfeita entre a natureza e a sofisticação', nos conta o também empresário Rodrigo Oliver, que afirma ainda ser apaixonado pela cidade.

O artista que já atuou em 'Malhação' e no 'Zorra Total' da TV Globo e na minissérie 'Milagres' da Record, esteve num dos locais mais frequentados de Búzios e segundo informações, degustou o melhor da gastronomia buziana, conhecida e reconhecida internacionalmente, regado a muito Chandon.