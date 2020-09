Búzios - A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a realização de testes rápidos de sorologia para a covid-19 nos servidores municipais. Os testes realizados foram do tipo IgM e IgG, conhecidos tecnicamente como imuno-cronomatográficos, capazes de detectar três diferentes estágios da doença.



O resultado negativo (não reativo) indica que a pessoa ainda não apresentou contato com o vírus até a data da testagem. Já o resultado positivo (reativo), acusa duas diferentes etapas da infecção. O tipo IgG indica que a pessoa tem memória imunológica, ou seja, teve contato com o novo coronavírus e, portanto, já adquiriu os anticorpos, não é mais um transmissor da doença e é considerado curado. O tipo IgM, por sua vez, registra que a infecção viral está ativa no organismo no exato momento da execução do teste. Neste caso, mesmo estando assintomática, a pessoa está transmitindo a doença e é orientada a se dirigir a um dos Centros Covid da cidade, localizados na UBS da Ferradura e na Policlínica da Vila Verde, na Rasa.



Equipes da Vigilância em Saúde, liderados pela técnica em enfermagem, Aline Gomes, realizaram 212 testes rápidos ao longo de dois dias. Os servidores públicos testados foram atendidos individualmente, em cumprimento aos protocolos sanitários e às medidas de prevenção e higiene que vigoram no município.