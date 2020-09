Búzios - A Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta quarta-feira (16/09), na Clínica da Família Olavo da Costa (Vila Verde-Rasa), uma ação epidemiológica direcionada, exclusivamente, ao controle e ao rastreamento de doenças da comunidade quilombola, disponibilizando testes para COVID-19, hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV.



A ação, promovida pela Prefeitura de Búzios, foi coordenada pela infectologista, Dra. Aline Ramalho, pela responsável pelo programa de IST (infecções sexualmente transmissíveis), hepatites, AIDS, tuberculose e hanseníase, a enfermeira Denise Marinho e pelo epidemiologista da Vigilância em Saúde, Danilo Bernardo. O evento também contou com a presença e a participação da Coordenadora Estadual do Ministério da Saúde (membro do Comitê Assessor de Hepatites Virais), a hepatologista Dra. Kycia Maria do Ó.



Segundo os dados do Ministério da Saúde, mais de quatro mil quilombolas testaram positivo para COVID-19 no Brasil, registrando 157 óbitos até a presente data.