Homem é preso pela Guarda de Búzios após assaltar e esfaquear uma mulher em São José

Búzios - Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Búzios após assaltar e esfaquear uma mulher, de origem argentina, na noite da última sexta-feira (18) em frente a uma igreja, na Estrada dos Búzios, próximo ao Hospital do município de Armação dos Búzios no bairro São José.

A equipe da Guarda Municipal de Búzios em uma operação rotineira de trânsito, próximo ao DPO de Manguinhos, recebeu uma denúncia de moradores da localidade de que uma mulher havia sido esfaqueada. Prontamente a guarnição se dirigiu ao local do crime e chegando lá, viram o acusado contido por populares que presenciaram o crime.

O homem foi imobilizado pelos agentes da Guarda da equipe Bravo GPR, que deram voz de prisão e o conduziram a 127ª DP em Búzios e depois o encaminharam para 126ª DP de Cabo Frio, onde foi enquadrado no crime de latrocínio, baseado no artigo 157 do código penal. Segundo informações, a vítima foi operada e passa bem.