Cartão "Auxílio Alimentação" beneficia famílias e aquece a economia da cidade Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 18/10/2020 18:37 | Atualizado 19/10/2020 08:03

Búzios - A Prefeitura de Búzios efetuou, nesta sexta-feira (16/10), o pagamento de mais uma parcela, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), do “Auxílio Alimentação” para os alunos da rede municipal de ensino. Este pagamento é referente ao mês de outubro e o crédito se encontra disponível nos cartões já carregados.



A ação visa minimizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, durante o fechamento temporário das escolas no município.