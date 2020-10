Quantidade de prés-candidaturas a Prefeito em Cabo Frio impressiona Imagem e internet

Por Juarez Volotão

Publicado há 1 hora

Búzios - Faltando menos de 1 mês para as Eleições Municipais que serão realizadas no dia 15 de novembro de 2020 já temos todos os candidatos de armação dos Búzios com os seus pedidos de registro de candidaturas analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com o site DivulgaCand Contas.

Alexandre Martins do Republicanos, CMTE Serafim do PSD, Henrique Gomes do Patriota, João Carrilho do PRTB, Joice Costa do PP, Leandro do PDT, Paulo Carvalho do DC, Prefeito Morel do PMB, Rubens Lopes da Rede, Tolentino Reis do Podemos e Vicente da Padaria do Cidadania tiveram seus registros de candidatura deferidos pela Justiça Eleitoral.

Os candidatos Tom Viana, do PSL, teve o seu registro deferido com recurso e Valdir Virgens, do Avante está indeferido com recurso, segundo a Justiça Eleitoral.