Búzios - O “Movimento Vacina Brasil”, iniciado no dia cinco de outubro, segue até o final do mês (30/10), de segunda à sexta, de 8 às 17h, em todas as unidades de saúde do município. A campanha de multivacinação visa imunizar crianças de 1 a 5 anos contra a poliomielite, atualizar a caderneta de menores de 15 anos, além de vacinar adultos de 20 a 49 anos, contra doenças como sarampo e febre amarela.



O “Dia D” da campanha aconteceu no último sábado (17/10) e a adesão da população superou as expectativas da Secretaria Municipal de Saúde, que registrou grande movimento em todos os postos de saúde da cidade, principalmente na Rasa.



A Prefeitura de Búzios informa que, para preservar a segurança da população, foram observados os critérios das medidas sanitárias adotados durante a Covid-19, como o uso de máscaras, o distanciamento social e a utilização do álcool gel.