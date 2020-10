Brigitte Bardot é protagonista do romance 'O Mar Novo' Sophia Editora

O Dia

Búzios - Brigitte Bardot, atriz francesa que consagrou Armação dos Búzios, é a protagonista de 'O Mar Novo' (205 págs, Sophia Ed.), primeiro livro de Olavo Carvalho, produtor cultural e secretário de Turismo de Arraial do Cabo. O romance recria o balneário na década de 1960, período em que, ainda distrito de Cabo Frio, era uma pacata vila de pescadores cercada de paisagens deslumbrantes.

A história se desenrola a partir do encontro da estrela do cinema com o jovem pescador Jonas. A partir daí, a obra reserva uma série de surpresas ao leitor, que incluem uma travessia pelo Atlântico e uma inspiradora primavera em Amsterdã, na Holanda.

pré-venda, o livro está disponível no site da editora: Emestá disponível no site da editora: https://www.sophiaeditora.com.br/o-mar-novo?fbclid=IwAR1EMuvxG2af7VfHDVWlQxu1XsqSh-Afca-9s-bctbTcl71GkxtFbDS_5ug - Entregas a partir de 30 de novembro.

"Tenho, na minha família por parte de pai, uma descendência de contadores de histórias de Arraial do Cabo. Fui me inspirando em tudo que ouvi deles ao longo da vida. Meu avô, que era pescador, contava sempre a história do Mar Novo. Era um lugar de pesca em abundância. Nunca confirmei se o lugar realmente existia, mas o fato é que isso povoou minha imaginação durante anos. Em determinado momento da vida, me dei o direito de, durante quatro meses, recriar a história e colocá-la no papel. Isso tem mais de dez anos. Acredito que tudo tem o momento certo para acontecer. Eis que agora estamos com esse livro se materializando", comemora o escritor.

Trata-se de uma obra que emociona, sobretudo, pela veracidade de seus personagens, assinala Claudia Süssekind, no prefácio: "A bela jornada do pescador e carpinteiro Jonas tem início num inusitado encontro com Brigitte Bardot, em Búzios, na década de 1960. A imaginação e a realidade correm paralelas, tecendo uma rica história, tão inventiva e envolvente quanto “os causos” contados por pescadores na beira do mar, onde a fantasia navega livre. O autor, que cresceu em Arraial do Cabo, escreve com a intuição e o sentimento do universo e, nesta luminosa saga de um pescador, desvenda, através do “navegante” perdido, que o nosso mundo (o nosso porto) está em nossas raízes. Seu personagem é como um náufrago, num grande oceano, em busca do seu cais. Um livro sobre resgate, no maior sentido da palavra, sobre o perder-se para achar-se de verdade."

Durante o processo de escrita, Olavo não mediu esforços para conferir veracidade à trama. Nas passagens em Amsterdã, por exemplo, escrevia enquanto observava a cidade através de imagens de câmeras de segurança em locais públicos, disponíveis na internet. "Se você abrir o mapa de Amsterdã, verá que todos os lugares que estão no livro existem. Eu escrevia observando as câmeras que ficavam ligadas no Centro da cidade", conta. Depois de tanto trabalho, ter o livro em mãos é um momento emocionante. "Me emociona poder pegar o livro nas mãos. Coloquei nele toda a minha criatividade e imaginação, todo meu amor pela escrita. Ele dá, também, a possibilidade de as pessoas conhecerem um outro Olavo. Sempre habitou dentro de mim um cara muito emotivo e com vontade de traduzir essa sensibilidade para as pessoas".

Ficha técnica:

O Mar Novo

ISBN 978-85-69294-11-5

Editora: Sophia

Páginas: 205

Formato: 14 cm x 21 cm