Barreira Sanitária da Marina em Búzios será deslocada para o limite do município Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Búzios - A Prefeitura de Búzios anuncia a mudança da barreira sanitária localizada no bairro da Marina, para o limite do município de Búzios com Cabo Frio, na altura da Rua 22, no bairro da Rasa.



No local, o controle de entrada na cidade será feito em conjunto pela Guarda Municipal e equipe da secretaria de Saúde, com presença de agentes de endemia. O objetivo é promover a aferição de temperatura de todas as pessoas que chegam ao município e orientar sobre a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos. A barreira sanitária localizada no Centrinho também passará a operar da mesma forma.



Secretaria de Saúde vai promover testagem em massa



A secretaria de Saúde de Búzios anuncia que nos próximos dias iniciará a testagem em massa da população buziana. A medida visa promover o mapeamento da pandemia no município, para o desenvolvimento de ações voltadas a garantir a segurança sanitária do cidadão.