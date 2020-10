Búzios recebe "Cinema Presente na Praça" nesta segunda (2) Imagem de internet

Por O Dia

Búzios - O INEFI, nesta segunda-feira (2), será palco do projeto Itinerante “Cinema Presente na Praça”. O evento terá 2 sessões gratuitas de filmes nacionais a céu aberto, para cerca de 240 pessoas. A primeira sessão acontece às 16h e a segunda às 18h.



Será montado um painel de LED com redução de 75% de energia nas exibições. O projeto tem patrocínio da Enel e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio (Sececrj), via Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

O projeto vai passar também, em novembro, em São Pedro da Aldeia (3110), Cabo Frio (0111), Casimiro de Abreu (07/11) e Macaé (22/11).

No evento, serão seguidos todos os Protocolos de segurança para as sessões do Cinema Presente na Praça, seguindo a OMS (Organização Mundial da Saúde).



– Todas as normas do Protocolo Internacional de Cinema;

– Distanciamento de 1 m entre as cadeiras;

– Túnel de descontaminação na entrada do evento;

– Sanitização das cadeiras antes e entre cada sessão;

– Uso obrigatório de álcool gel antes das sessões;

– Uso obrigatório de máscara para todos os presentes