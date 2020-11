Búzios adota medidas contra a Covid-19 durante as celebrações do Dia de Finados Prefeitura de Búzios

Búzios - A Prefeitura de Búzios através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, vai adotar protocolos sanitários a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus durante as celebrações do dia de finados, em 2 de novembro. Em função da pandemia, medidas de prevenção como o uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura e disponibilização de álcool gel serão aplicadas. Os que participarem dos eventos nesse dia devem atentar-se às medidas de higiene das mãos, fazendo uso do álcool 70% e evitar tocar superfícies que podem estar contaminadas. Outro cuidado importante é em relação às velas que são colocadas nas sepulturas devido ao álcool ser um produto inflamável.



Durante a visitação no cemitério e a celebração da missa, deverá ser respeitado o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas e uma permanência curta no local. Quem fizer parte do grupo de risco ou apresentar febre, tosse, coriza, diarreia dor de garganta, fadiga ou dificuldade para respirar deve evitar ir ao cemitério ou às celebrações religiosas e deverá procurar atendimento médico. A tradicional Missa Campal será celebrada no Morro de Sant’Anna no dia 2 de novembro, às 9h.