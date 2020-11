Carcaça de baleia de 20 toneladas aparece na Praia de Geribá, em Búzios Secretaria de Meio Ambiente de Búzios

Por O Dia

Búzios - A carcaça de uma jubarte apareceu na Praia de Geribá, em Búzios, na tarde deste sábado (31). Segundo informações, a baleia vinha sendo monitorada no mar, pelas autoridades ambientais buzianas e também de Cabo Frio. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Fernando Savino, o animal pesa entre 15 e 20 toneladas e sua carcaça se encontra em estado de decomposição.



Por conta das condicionantes de licenciamento ambiental da Petrobras, a secretaria entrou em contato com os técnicos da CTA Meio Ambiente, empresa contratada pela estatal petrolífera para acompanhar os animais marinhos que surgem no litoral. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também foi chamado.



Uma parte do material da jubarte será retirada para envio à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que analisará a amostra para determinar a causa da morte do animal. A área foi isolada, mas curiosos estão no local para acompanhar os trabalhos. Pelo estado da carcaça, Savino descartou o transporte e disse que ela deverá ser enterrada na própria praia para minimizar os impactos ambientais naquela região.



– A gente não tem muito recurso, ela está em estado de decomposição, a qualquer momento ela pode até explodir. Transportá-la vai ser um fator muito complicado. Pretendemos enterrá-la na própria praia. Estamos num a área que não tem vegetação de restinga, somente areia. Vamos fazer uma cova mais profunda para tentar minimizar o problema – explicou o secretário.



No último sábado (23), outra carcaça de baleia, essa da espécie ‘de bryde’, encalhou em uma praia da região, na região do condomínio Orla 500, em Unamar, no Segundo Distrito de Cabo Frio.