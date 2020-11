Búzios

Pesquisa aponta empate técnico entre três candidatos a Prefeito em Búzios

Os candidatos Alexandre Martins do Republicanos, Joaozinho Carrilho do PRTB e Leandro do Bope do PDT estão tecnicamente empatados no primeiro lugar das intenções de votos

Publicado 03/11/2020 08:04 | Atualizado há 5 dias