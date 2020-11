Alexandre Martins dispara na frente e lidera pesquisas de intenção de votos em Búzios Ágora Pesquisa

Por Juarez Volotão

Publicado 12/11/2020 10:57

Búzios - Uma nova pesquisa, oficial e registrada, acaba de sair no município de Armação dos Búzios, Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro e aponta o candidato a Prefeito pelo Republicanos, Alexandre Martins disparado na frente e liderando as intenções de voto em todos os cenários apresentados.

A pesquisa com o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) número RJ-05513/2020, foi realizada pela Ágora Pesquisa nos dias 6 e 7 de novembro de 2020, ouvindo 402 pessoas na cidade de Búzios em entrevistas pessoais com aplicação de questionário com perguntas abertas e fechadas, com cenários de intenção de votos espontâneo, estimulado, rejeição dos candidatos e ainda a aprovação do atual governo com o objetivo de mensurar a intenção de votos para o cargo de prefeito nas Eleições Municipais 2020.

Publicidade

Alexandre Martins dispara na frente e lidera pesquisas de intenção de votos em Búzios Ágora Pesquisa

Na pesquisa estimulada, onde os moradores de Búzios responderam em quem votariam para Prefeito se as eleições fossem hoje, Alexandre Martins, candidato a Prefeito pelo Republicanos aparece liderando com 32% da intenção de votos, seguido pelo Leandro do Bope, candidato pelo PDT com 24%. João Carrilho do PRTB aparece com 11% dos votos, acompanhado pelo Tolentino Reis do Podemos com 5%, Henrique Gomes do Patriota surge com 3%, seguido de Joice Costa do PP com 2%. Os candidatos Cmte Serafim do PSD, Tom Viana do PSL, Valdir Virgens do Avante e Prefeito Morel do PMB pontuam 1% das intenções de votos na pesquisa. Os demais candidatos não pontuaram. O número de eleitores que declararam votar em branco ou nulo ficou em 10% e os que afirmaram não saber, ou não responderam ficou em 9%.

Publicidade

Ao considerar apenas os votos válidos, segundo o Instituto Ágora Pesquisa, Alexandre Martins desponta com 39% das intenções de votos com Leandro do Bope em segundo lugar, com 30% e João Carrilho com 14%, em terceiro lugar. Tolentino Reis aparece com 6%, seguido de Henrique Gomes e Joice Costa com 3%. Cmte Serafim, Tom Viana, Valdir Virgens, Prefeito Morel e Vicente da padaria surgem com 1% da intenção de votos cada.

Alexandre Martins dispara na frente e lidera pesquisas de intenção de votos em Búzios - espontânea Ágora Pesquisa

Publicidade

Na pesquisa espontânea, Alexandre Martins lidera com 27% das intenções de votos. Leandro do Bope aparece em segundo com 23%, seguido por João Carrilho, em terceiro lugar, com 9%. Tolentino Reis e Henrique Gomes aparecem com 2%, seguidos por Cmte Serafim, Prefeito Morel e Valdir Virgens com 1%. Os demais candidatos não foram citados pelos moradores ouvidos. O número de brancos ou nulos ficou em 9% e os entrevistados que responderam não saber ou não responder aparece com 25%.

Rejeição - Búzios Ágora Pesquisa

Publicidade

Considerando a rejeição dos candidatos a Prefeito do município de Armação dos Búzios, os moradores ouvidos apontaram que não votariam de jeito nenhum em João Carrilho, que ocupa o primeiro lugar em rejeição com 24%, seguido pelo Alexandre Martins e Leandro do Bope, que aparecem empatados em segundo lugar com 10% de rejeição. Joice Vosta surge com 6%, acompanhada de Henrique Gomes com 5%, Tolentino Reis com 4%, Tom Viana com 3% e Cmte Serafim com 2%. Os candidatos Rubens Lopes, Prefeito Morel e Valdir Virgens batem 1% de rejeição. Os demais candidatos não foram citados. O número de quem poderia votar em todos ou nenhum é de 33%.

Aprovação ou desaprovação do governo atual de Búzios Ágora Pesquisa

Publicidade

Perguntados se aprovam ou desaprovam a gestão do atual Prefeito de Búzios, 27% dos moradores responderam aprovar e 63% desaprovam a atual gestão municipal. 10% não souberam ou não responderam. Considerando as respostas válidas, 70% desaprovam o atual governo contra 30% que aprovam.

O Instituto Ágora Pesquisa ouviu moradores dos bairros de Vila Verde, Arpoador, Rasa, Praia Rasa, Porto Belo, Bosque, Geribá, Ferradurinha, Alto de Búzios, Portal da Ferradura, Vila Caranga, Ferradura, Centro, Humaitá, Village Búzios, João Fernandes, Manguinhos, Cem Braças, Capão, São José, Baía Formosa e José Gonçalves.

Publicidade