Búzios recebe a corrida "Energia em Movimento" no dia 22 de novembro

Publicado 18/11/2020 08:47

Búzios - O balneário de Búzios será palco do evento esportivo “Circuito de Corrida e Caminhada Energia em Movimento” no dia 22 de novembro. A corrida, que possui apoio da Prefeitura de Búzios, está na sua primeira edição e terá largada no bairro do Centro.



O percurso de 5 km irá passar por pontos turísticos da cidade, a largada acontece na Rua 20 (ao lado do Radical Parque), passa pela Estrada da Usina Velha, Rua Caiçara (ao lado do Clube Azul e Branco), Orla Bardot, Rua das Pedras e finaliza na Praça Benedita Santos da Silva, na Avenida Parque, no bairro da Ferradura.



A corrida tem por objetivo difundir valores como: saúde e bem estar, qualidade de vida, valorização do meio ambiente e do ecossistema urbano, convivência e cidadania. O evento proporciona a participação de atletas de diversos níveis de condicionamento e objetivos.



Inscrições



As inscrições estão abertas até o dia 18 de novembro, ou até o término das vagas disponíveis. A Entrega dos kits será realizada no dia 21 de novembro com horário agendado. Para se inscrever acesse: https://minhasinscricoes.com.br/Evento/CircuitoEnergiaemMovimento