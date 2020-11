17º Festival Gastronômico de Búzios FOTOS Divulgação

Publicado 23/11/2020 08:09

Búzios - A Prefeitura de Búzios decretou nesta quinta-feira (19) a restrição de circulação noturna em toda a cidade. A partir do novo decreto, não será permitida a entrada no município das 22h às 6h. Somente veículos que comprovem serviço essencial estarão autorizados a entrar neste horário.



Os transportes públicos intermunicipais continuarão operando no período, mas todos os usuários deverão comprovar residência em Búzios ou vínculo de trabalho ligado a serviço essencial. A circulação noturna dentro dos limites da cidade está liberada.



As barreiras sanitárias localizadas nas duas entradas do município, Rasa e Centrinho, seguem operando normalmente, com a presença de agentes de saúde que realizam a aferição de temperatura de todos que chegam a Búzios. Nesses locais, guardas municipais e guardas marítimos ambientais conferem a documentação de moradores, trabalhadores e visitantes.



Para entrar no município é necessário apresentar comprovante de residência ou vínculo de trabalho na cidade. Visitantes devem apresentar o QRCode emitido pelos estabelecimentos comerciais e meios de hospedagem.



O município enfrenta um aumento de número de casos de Covid-19 nos últimos dias. Em apenas 24 horas, de terça (17) para quarta (18), os resultados positivos para a doença subiram de 730 para 904 (23,8% de aumento). As mortes passaram de 11 para 15.