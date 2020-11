Passeio de barco lotado em Búzios neste feriado Reprodução de vídeo

Por Juarez Volotão

Publicado 24/11/2020 07:24

Búzios - Mesmo com todas as restrições e as barreiras sanitárias em funcionamento, o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro contou com engarrafamento nas entradas da cidade, praias cheias e o passeio de barco lotado neste feriado e fim de semana.

Passeio de barco lotado em Búzios neste feriado. #ODia pic.twitter.com/sHDJE7wjc3 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 23, 2020

Publicidade

Como você pode conferir no vídeo que foi enviado para O Dia, além do terminal dos passeios de barcos e das embarcações lotadas em Búzios, o descumprimento das medidas sanitárias e dos decretos municipais de enfrentamento a pandemia do coronavírus é notório, bem como a falta de fiscalização pertinente para o cumprimento desses decretos do município de Búzios.

Procurada, a Prefeitura de Búzios não quis se manifestar sobre o assunto.