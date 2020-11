Procon de Búzios faz operação de prevenção ao COVID-19 em estabelecimentos comerciais Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 07:24

Búzios - Com o objetivo de orientar os comerciantes locais, o Procon de Búzios iniciou uma ação de vistoria pelo município. A operação teve inicio na última sexta-feira (20) e visitou mais 40 estabelecimentos entre os bairros Rasa, Manguinhos e Centro. Nesta segunda-feira (23) o Procon segue com a fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários em Bancos e Correios.



Dos locais fiscalizados, até o momento 70% estavam de acordo com as normas de prevenção à pandemia do COVID-19. As principais medidas averiguadas foram uso de EPIs pelos funcionários e de máscaras pelos clientes; disponibilização de álcool em gel para os clientes e a limpeza das superfícies em intervalos regulares.



As ações de orientação sobre as medidas de proteção à disseminação da Covid-19 realizadas pelo Procon têm a preocupação de verificar o conhecimento dos requisitos e protocolos legais por parte dos fornecedores, permitindo sua melhor compreensão e efetiva aplicação. Mas é muito importante também que os consumidores fiquem atentos e também façam sua parte, utilizando máscaras, álcool gel e levando as mãos com frequência.