Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres é marcado por inauguração do Núcleo de Atendimento à Mulher em Búzios

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 10:00

Búzios - Nesta quarta-feira, dia 25 de novembro o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres foi celebrado com a inauguração do Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam), em Búzios. A unidade vai funcionar dentro da delegacia de Armação de Búzios (127ª DP) e será responsável por prestar um atendimento especializado a vítimas de violência doméstica e casos mais sensíveis, como crimes sexuais.



Antes da inauguração, aconteceu um encontro regional com os representantes das entidades ligadas ao movimento, conduzida pela Diretora do DGPAM, Delegada Sandra Ornellas.

A reunião teve a finalidade de criar uma rede para conectar todos os canais que participam de atendimento da mulher em situação de risco. Foi buscado tratar sobre questões que unam esforços para o combate e ações preventivas à violência doméstica e familiar contra as mulheres, seja ela, física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. O atendimento especializado para as vítimas também foi destacado.



A data, que faz parte dos “16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de prevenir e eliminar a violência contra mulheres e meninas em todo o mundo.



Sobre o Nuam



O Nuam é um grupo especializado em atender os casos de agressões, inclusive sexuais, contra as mulheres. O objetivo é promover um atendimento reservado às vítimas, com uma sala própria, principalmente em situações mais críticas, e dar às mulheres o acolhimento que necessitam em um momento de vulnerabilidade.



Os núcleos contarão com policiais que passaram por capacitação específica para acompanhar essas ocorrências. Além das 14 delegacias especializadas em Atendimento à Mulher (Deam), a Sepol possui 16 núcleos especiais para atendimento à mulher no estado, principalmente no interior.