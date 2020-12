Prefeitura de Búzios multa pousada na Ferradura por despejo irregular de esgoto no mar Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 10:04

Búzios - A Pedido do Ministério Público Federal, a Secretaria de Meio Ambiente de Búzios interditou parcialmente uma pousada na Ferradura por lançar esgoto no costão rochoso/mar nesta segunda-feira (30). A ação contou com o apoio de dois fiscais ambientais e dois agentes da Guarda Marítima Ambiental e do Secretário de Meio Ambiente, Fernando Savino. A pousada terá que pagar uma multa de cerca de 100 mil reais pela ligação clandestina.



Ao chegar ao local, os agendes constataram a existência de ligações de duas unidades em tubulações que faziam esse despejo de esgoto/ água servida, que são águas do uso de piscinas, máquinas de lavar, entre outros, direto para o costão rochoso e o mar. A pousada responsável pelo crime ambiental só poderá voltar às atividades mediante a adequação exigia para o tratamento do esgoto.



De acordo com o secretário de Meio Ambiente é muito importante a participação e conscientização da população para denunciar. ” O nosso trabalho está sendo intensificado a cada dia, hoje mesmo, já foram duas ações de fiscalização no município, as duas feitas por denúncia,” afirmou o secretário