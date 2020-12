Fiscalização embarga obra em Tucuns Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Búzios - Na manhã desta segunda-feira (30) foi feita uma denúncia anônima de uma obra irregular no bairro Tucuns. Os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente com o apoio da Guarda Marítima fizeram vistoria no local e a obra foi embargada. O chefe responsável pela obra recebeu uma intimação determinando o comparecimento à Secretaria de Meio Ambiente.



A obra fica localizada no Morro do Marisco e de acordo com a equipe de fiscalização, não havia licença ambiental para edificação na área.