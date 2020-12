Prolagos é multada por reincidência em vazamento de esgoto na praia de Manguinhos em Búzios Prefeitura de Búzios

Publicado 02/12/2020 08:41

Búzios - Não é a primeira vez que a concessionária Prolagos é autuada pela Prefeitura de Búzios por provocar poluição de elevado impacto ambiental, mediante lançamento de efluente sanitário na via pública e na praia de Manguinhos. O fato é recorrente e a infração grave.



Na manhã desta terça-feira (01), fiscais da secretaria de Meio Ambiente constataram o despejo de esgoto na orla de Manguinhos, em frente a rua Rancho Mutã. Acionada pelo município, a Prolagos enviou agentes ao local, onde foi observado o acúmulo de esgoto na rede que segue para a Estação de Tratamento (ETE) da concessionária. Um problema de ordem técnica que não é novidade para moradores, banhistas e secretaria de Meio Ambiente. De acordo com os fiscais, já existe processo na Prefeitura sobre o problema que é recorrente no local, e a empresa será multada mais uma vez. O auto de infração será publicado no Boletim Oficial, e por se tratar de um fato recorrente, a multa será de aproximadamente 320 mil reais.



A Prolagos esvaziou a rede com um caminhão de sucção de esgoto e deverá apresentar solução técnica definitiva para o problema.

Em nota a Prolagos afirma que como já é de conhecimento, esta situação é provocada devido ao acionamento da elevatória de drenagem do canal de Cem Braças, operada pela prefeitura. A concessionária não foi notificada e se for irá recorrer da medida administrativa.



Água de piscina na areia da praia



Denúncias de moradores também levaram os fiscais de Meio Ambiente a flagrarem mais três infrações na praia de Manguinhos. Duas casas situadas de frente para o mar possuíam canos instalados na areia da praia para despejo de água de piscina, uma prática condenada que configura crime ambiental. Somado a este fato, uma das casas recebia obras de reforma e acréscimo de estrutura, sem o documento de licença da Prefeitura. As casas foram autuadas e a obra embargada.