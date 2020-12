CRAS promove exposição "Eu Cuido de Você e Você Cuida de Mim" em Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Búzios - Sem a presença física dos usuários, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda buscou criar alternativas criativas para o atendimento dos moradores assistidos pelo do CRAS, Centro de Convivência do Idoso e Abrigo Lar Feliz. A partir dos trabalhos confeccionados nas oficinas desenvolvidas durante a pandemia, foi criada a exposição “Eu Cuido de Você e Você cuida de Mim”.



A ação conta com uma programação ampla e acessível para todos os públicos. No sábado, dia 12 de dezembro, a exposição terá como palco o INEFI, das 10h às 16h. O Espaço Zanine, no Centro, recebe a exposição do dia 14 até o dia 18 de dezembro.



As oficinas foram disponibilizadas de forma online para os idosos, adultos, adolescentes e crianças que são atendidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).



O SCFV realiza atendimentos em grupo, como atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.



A assistente social Camila Gravel afirma que o grande desafio do Cras na pandemia foi criar uma rede de apoio mesmo à distância, pois manter o contato é essencial neste momento. “As atividades propostas pelo SCFV dos CRAS Cem Braças e Rasa, e Centro de Convivência do Idoso (CCI) se mantém como uma alternativa saudável para o corpo e a mente na busca por afastar problemas emocionais e tentar superar os desafios impostos pela pandemia causada pela Covid-19,” ressaltou Camila.