Por O Dia

Publicado 14/12/2020 08:11

Búzios - Em ação conjunta nesta sexta-feira (11), agentes da Prefeitura de Armação dos Búzios e da Prolagos identificaram ligações irregulares de água em quatro imóveis no bairro São José. Uma denúncia anônima levou as equipes até o local onde as fraudes foram encontradas em um condomínio com três casas e uma lavanderia. Após vistoria, os agentes localizaram o mesmo tipo de ligação clandestina em uma casa vizinha.



Os responsáveis foram multados e receberão cobrança retroativa referente aos meses de consumo indevido. “Quando alguém faz uma intervenção na rede pode comprometer o abastecimento de toda a cidade, inclusive com risco de contaminação da água. Além disso, não é justo com os consumidores que agem corretamente. Nesse período de alta temporada, quando a população triplica, elevando o consumo, o uso consciente de água se torna ainda mais essencial. Quem frauda demonstra má fé, desperdiça e não está preocupado com os outros”, afirma o Gerente Comercial Vitor Gabriel.



O chamado ‘gato de água’ é considerado crime pelo Código Penal (artigo 155). A população pode contribuir denunciando atitudes suspeitas. Para isso, basta entrar em contato com a concessionária por meio dos canais de atendimento 0800 70 20 195, Whatsapp (22) 99722-8242 ou ainda pelo aplicativo Águas App, disponível para download para os sistemas Android e iOS.